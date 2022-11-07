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BioNTech'in 2022 gelir tahmini 17 milyar euro oldu

BioNTech'in 2022 gelir tahmini 17 milyar euro oldu

BioNTech, bu yıl için koronavirüs aşısı geliri tahminini 13-17 milyar eurodan 16-17 milyar euroya çıkardı.

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekteki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düşerek 1,78 milyar euroya geriledi.

BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 3,211 milyar euro kâr açıklamıştı.

Ocak-Eylül 2022'de 7,2 milyar euro net kâr

Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 3,46 milyar euroya indi. BioNTech, geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 87 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirketin Ocak-Eylül 2022'deki gelirleri 13 milyar euro ve net kârı da 7,2 milyar euro olarak açıklandı.

Şirket açıklamasında, beklendiği gibi, koronavirüs pandemisi seyrinin dinamik olmaya devam ettiği ve 3 aylık finansal sonuçlarda dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

Yıllık gelir tahminini 16-17 milyar euroya yükseltti

BioNTech, uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için koronavirüs aşısı geliri tahminini 13-17 milyar eurodan 16-17 milyar euroya yükseltti.

Şirket, geçen yıl aşıdan 19 milyar euro gelir elde etmişti.

Korona aşısının geliştirilmesinde BioNTech'in beraber çalıştığı Pfizer da 1 Kasım'da koronavirüs aşısı 2022 satışları için tahminini 2 milyar dolar artırarak 34 milyar dolara yükseltmişti.

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