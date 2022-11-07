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Fenerbahçe - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Sivasspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR (İKİNCİ YARI)

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe-Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Robin, Ziya, Ulvestad, Keita, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

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