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Batman'da binlerce kişi şokta! Milyonluk vurguna imza atıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da binlerce kişi şokta! Milyonluk vurguna imza atıp kayıplara karıştı

BATMAN’da 30 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf vatandaşların yatırım amaçlı emanet ettiği altın ve paraları alıp bir günde kayıplara karıştı.

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İddiaya göre milyonluk altın ve paraları alıp kaçan kuyumcu esnafın kuyumcu dükkanına mağdur edilen vatandaşlar akın etti.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis mağdur vatandaşları şikayetçi olma konusunda emniyete giderek şikayete bulunması için uyarılarda bulundu.

Yılarca emek vererek birikimini kuyumcu esnafa teslim eden Kenan Tekin “Kuyumcu Veysi Ulutaş bizim bütün köy olarak mal varlıklarımızı bu insana teslim ettik. Ne rezillikle ne yoksullukla bu parayı biriktiren kişiler bu insana itimat edip teslim etti. Yılarca benim dedem, babam bu insanı çoktan tanıyorlardı. 7 yaşındaydım tanıyordum şu anda yaşım 42 kendi şahsım 35 yıldır bu insanı tanıyorum. Hiçbir hata yapmamış ve bütün insanlar bu güvene inanarak tüm malını mülkünü bankaya koymadan bu insana teslim etmiştir. Burada bulunan bütün insanlar hepsi mağdur olmuştur. Nereye gittiği, nereye kaçtığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bizim ailecek verdiğimiz para 500 bin ile 600 bin TL arasındadır. Sadece tek mağdur ben değilim, tahminime göre 800 milyon lira para gitmiştir. Bu benim tahminimdir" dedi.

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