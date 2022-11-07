Trabzonspor'un Avrupa'da play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi İsviçre'den Basel takımı oldu. Maçlar 16 Şubat - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Eşleşme ülke puanı açısından da önem taşıyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 31 bin 100 puanla 12. sırada bulunuyor. İsviçre ise 13. sırada 29 bin 175 puanda yer alıyor.

İsviçre'nin kupalarda devam eden tek temsilcisi Basel olurken, Türkiye tüm kupalarda 4 takımla yoluna devam ediyor. Trabzspor'un Basel'i elemesi durumunda Türkiye 12. sıradaki yerini sağlamlaştıracak.

Kupadaki diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, doğrudan son 16 turuna kaldıkları için bu turda yer almıyor.