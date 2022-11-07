Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: ihbarlar değerlendirildi...

Bakan Murat Kurum, İzmir depreminin ardından 293 binanın incelendiğini 80’inde az hasar tespit edildiğini bildirdi. Bakan, hasarlı binalarla ilgili çalışmaların başladığını açıkladı.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından 293 binanın incelendiğini açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’deki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi, 293 binayı inceledi. 213’ü hasarsız.80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık. İzmir’imize tekrar geçmiş olsun." ifadesini kullandı.