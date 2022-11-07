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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi

İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi

Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi.

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BBC'nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra'dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.

Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.

Araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığı, bağış yoluyla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği üretim hattının oluşturulmasına çalışıldığı bildirildi.

Bristol Üniversitesinden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok çok nadir olduğuna işaret etti.

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