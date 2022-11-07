BIST 4.312
DOLAR 18,60
EURO 18,60
ALTIN 1.004,82
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi'nin sözleri buz kesti Yunanistan'ın 'Türkiye planı'

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi'nin sözleri buz kesti Yunanistan'ın 'Türkiye planı'

Ege denizinde gerilim artıran Yunanistan, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'in ABD'li son açıklamalarıyla neye uğradığını şaşırdı. 'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu soran Yunan basını ABD'li elçinin yanıtını sayfalarına taşıdı.

Abone ol

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı.

'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu yüksek sesle soran komşu basını bu defa bu soruyu ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'e yöneltti.

Hürriyet'in haberine göre ANT1'e konuşan ABD'li elçi Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki krize ve ABD'nin olası bir sıcak olaya tepkisine kapsamlı bir şekilde değindi.

Tsounis, 'Birincil ilke, Yunanistan ve Türkiye'nin farklılıklarını diplomatik olarak ve Uluslararası Hukuka uygun olarak tartışması ve çözmesi gerektiğidir. Başka seçenek yok' ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın saygı duyulan müttefikler ve NATO'nun çok önemli üyeleri olduğunun altını çizen ABD'li elçi sözlerine şöyle devam etti;

"Bunu yapmak için sürekli olarak Yunanistan ve Türkiye ile görüşüyoruz. Çünkü hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin barış aradığını biliyorum. Birçok ilişkide farklılıklar vardır. Ancak bu durumda barış birincil ilkedir ve ancak diplomatik olarak sağlanabilir."

Savaş çıkarsa ABD ne yapacak?

Olası bir saldırıda ABD'nin Yunanistan'ın yanında yer alıp yer almayacağı sorusu üzerine ABD'li elçi 'Yunan ordusu vatanı koruyabilir' diyerek ABD'nin çatışmaya müdahil olmayacağının sinyalini verdi.

Tsounis, 'Ancak ABD büyükelçisi olarak ABD, barış için yorulmadan çalışacak' dedi.

ABD'den destek alabilmek için yoğun çaba harcayan Yunan basınının planı ABD'li elçinin açıklaması ile karşılık bulamadı.

İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aymaz olmak gerekir bunu ancak Yunanistan başarır Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yunanistan'ın havası söndü! ABD Türkiye sınırındaki silahlarını geri götürüyor! Uzunluğu tam 290 metre...
Foto Galeri Yunanistan'ın havası söndü! ABD Türkiye sınırındaki silahlarını geri götürüyor! Uzunluğu tam 290 metre... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ardahan TOKİ sonuçları isim sorgulama 2022 TOKİ sonuçlarına bakma
Ardahan TOKİ sonuçları isim sorgulama 2022 TOKİ sonuçlarına bakma
Sarıyer'de ve Düzce'de ormandan bulup yediler! Ölenler ve yoğun bakımda olanlar var
Sarıyer'de ve Düzce'de ormandan bulup yediler! Ölenler ve yoğun bakımda olanlar var
Arsenal'in şakası yok Barcelona yakın takipte Bayern liderliğe yükseldi
Arsenal'in şakası yok Barcelona yakın takipte Bayern liderliğe yükseldi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
TOKİ sorgulama sayfası Şırnak tam sıralı isim listesi kimler kazandı?
TOKİ sorgulama sayfası Şırnak tam sıralı isim listesi kimler kazandı?
TOKİ sonucuna nereden bakılır ismin var mı sorgulama sayfası l TC ile sorgulama
TOKİ sonucuna nereden bakılır ismin var mı sorgulama sayfası l TC ile sorgulama
Tarihi Tophane’de zaman tıkır tıkır işliyor
Tarihi Tophane’de zaman tıkır tıkır işliyor
TOKİ sonuç sorgulama ekranı TC ile isim sorgulama
TOKİ sonuç sorgulama ekranı TC ile isim sorgulama
Adana'da yolcu araç içinde yağmurdan korunmak için şemsiye açtı
Adana'da yolcu araç içinde yağmurdan korunmak için şemsiye açtı
Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı düştü
Hamileliği geç haber veren eşinden şüphelendi! İzmir'de yaşandı DNA testi yaptırdı gerçekle yıkıldı
Hamileliği geç haber veren eşinden şüphelendi! İzmir'de yaşandı DNA testi yaptırdı gerçekle yıkıldı
Cedi Osman takımına katkı verdi Los Angeles Lakers'ı yendiler
Cedi Osman takımına katkı verdi Los Angeles Lakers'ı yendiler