Sarıyer'de ve Düzce'de ormandan bulup yediler! Ölenler ve yoğun bakımda olanlar var

SARIYER'de ve Düzce'de mantar faciası yaşandı. Ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

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Yusuf Yıldız (60) geçen hafta Sarıyer'deki ormanlık alandan topladığı iddia edilen mantarı eşi Feriza Yıldız ile birlikte yedi. Bunun üzerine rahatsızlanarak hastaneye giden çift, tedavi altına alındı.

Yusuf Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

Kağaciğer nakli yapıldı

Mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri zarar gören Feriza Yıldız'a, karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yıldız'ın, hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Düzce'de de ölen var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın halde buldu.

3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz’un ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.