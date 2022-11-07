Daha öz ödemek için son günler! EYT'liye hesaplı emeklilik detaylar bomba
Milyonlarca EYT'li Aralık'ta açıklanacak düzenlemeyi bekliyor. Ancak birçoğunun da primi eksik. Peki borçlanma ne zaman yapılmalı. Şimdi yapan ne kazanacak? Detaylara bakın...
Türkiye'de emeklilik için mevcut yasalara göre üç şart gerekiyor. Prim, yıl ve yaş...Prim günlerini tamamlamak için yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. Borçlanma parasını ödeyerek toplu olarak prim satın alma anlamına geliyor. FaruK Erdem milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren önemli detaylar açıkladı:
Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek prim gün sayılarına ekleyebiliyor. Kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Gurbetçiler ise yurtdışındaki günlerini satın alarak Türkiye'den emekli olabiliyor.
Prim satın alma işleminde tutarlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük ödeme asgari ücretten hesaplanırken tavandan ödeme ise bunun 7.5 katı kadar oluyor. EYT düzenlemesi de aralıkta açıklanacak, bu yönüyle önemli bir ay ancak hesaplı borçlanmak için de son ay olarak düşünülebilir.
Borçlanmalar aralık sonuna kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Yani borçlanma miktarı en düşük aylık olarak aralık sonuna kadar 2.070 lira olarak uygulanacak. Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.