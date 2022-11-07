İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! 5 TL'ye satılan ekmeğin yeni fiyatına bakın

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geliyor. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.

Fox TV'nin haberine göre vatandaşların bir kısmı tükettikleri ekmek sayısını azaltacaklarını ifade ederken bazıları ise fırından ekmek almaya güçlerinin olmadığını ifade ederek belediye ekmeği aldıklarını söyledi.