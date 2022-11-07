BIST 4.297
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 997,81
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! 5 TL'ye satılan ekmeğin yeni fiyatına bakın

İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! 5 TL'ye satılan ekmeğin yeni fiyatına bakın

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geliyor. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.

Abone ol

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.

Fox TV'nin haberine göre vatandaşların bir kısmı tükettikleri ekmek sayısını azaltacaklarını ifade ederken bazıları ise fırından ekmek almaya güçlerinin olmadığını ifade ederek belediye ekmeği aldıklarını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Daha öz ödemek için son günler! EYT'liye hesaplı emeklilik detaylar bomba
Foto Galeri Daha öz ödemek için son günler! EYT'liye hesaplı emeklilik detaylar bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti başörtüsüne 'hayır' diyecek! Meral Akşener bugün kararını açıklayacak mı?
İYİ Parti başörtüsüne 'hayır' diyecek! Meral Akşener bugün kararını açıklayacak mı?
AK Parti'den HDP açıklaması 'HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz?' sorusu soruldu
AK Parti'den HDP açıklaması 'HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz?' sorusu soruldu
Aydın'da 7 yaşındaki Irmak'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Aydın'da 7 yaşındaki Irmak'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında korkulan oldu hemen atlamayın
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında korkulan oldu hemen atlamayın
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na imalı gönderme: Birinin ona hatırlatması gerekiyor...
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na imalı gönderme: Birinin ona hatırlatması gerekiyor...
TOKİ kuraları bugün ilk kez çekildi! İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ kuraları bugün ilk kez çekildi! İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Piyangoda çılgın para! Bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir
Piyangoda çılgın para! Bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir
Sivas'ta göçmen faciası! Göçmen taşıyan otobüs devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var
Sivas'ta göçmen faciası! Göçmen taşıyan otobüs devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsun'da huzurevinde dehşet! Oda arkadaşı bastonla yaptı
Samsun'da huzurevinde dehşet! Oda arkadaşı bastonla yaptı
Juventus ikinci yarı açıldı İnter'i devirdi
Juventus ikinci yarı açıldı İnter'i devirdi
ORC Araştırma Kasım ayı anketini açıkladı. Millet İttifakı'na katılacak BTP'nin oyu kaç?
ORC Araştırma Kasım ayı anketini açıkladı. Millet İttifakı'na katılacak BTP'nin oyu kaç?