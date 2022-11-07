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TOKİ kuraları bugün ilk kez çekildi! İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kuraları bugün ilk kez çekildi! İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde beklenen gün geldi. İlk kura çekimi heyecanı ise bugün Şırnak ve Ardahan'da yaşandı. Canlı yayınlanan noter huzurundaki kura çekimi ile Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini buldu. Peki sonuçlara nereden bakılacak? İşte TOKİ sonuç sorgulama ekranı

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Heyecan dorukta, o gün geldi... TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci bugün resmen başladı. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi bugün iki il için yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde milyonların beklediği kura günü geldi çattı. İlk kura çekimi heyecanı ise bugün Şırnak ve Ardahan'da yaşandı. Kura çekimi ile Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini bulacak.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

12 ildeki kura çekimi tarihleri belli oldu

Diğer illerin kura çekimiyle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 10 gün içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında tarih ve şehirlerin listesi yayımlandı.

Bakan Murat Kurum'dan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, kura çekimi 10 günde tamamlanacak 12 ilin detaylarına ilişkin açıklama

Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

Mart ayına kadar bitecek

Kura çekimiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklama geldi. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!”

TOKİ kura çekimi canlı yayınlanacak 

Kura çekimleri ise TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek

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