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ORC Araştırma Kasım ayı anketini açıkladı. Millet İttifakı'na katılacak BTP'nin oyu kaç?

ORC Araştırma Kasım ayı anketini açıkladı. Millet İttifakı'na katılacak BTP'nin oyu kaç?

ORC Araştırma 1-4 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3420 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Mille İttifakı'na katılması gündemde olan Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi'nin oyu ne kadar? İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...

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ORC Araştırma 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında 41 şehirde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. ORC, ankete katılanlara 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?' diye sordu. Cumhur ve Millet İttifakları arasındaki puan farkı 4 çıktı...

Bu pazar seçim olsa...

ORC anketine katılanların yüzde 30.4'ü bu pazar seçim olsa oyunu A Parti'ye vereceğini açıkladı. Katılanların yüzde 24'ü CHP'ye oy vereceğini söylerken, İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 17.6 çıktı. HDP yüzde 7.2, MHP yüzde 6.5, Gelecek Partisi yüzde 2.6, DEVA Partisi yüzde 2.5, TDP ise yüzde 2.1 çıktı.

BTP'nin ne kadar oyu var?

Adı son dönemde Millet İttifakı ile anılan bağımsız türkiye Partisi'nin Kasım anketindeki oyu ise yüzde 1.9 çıktı, ORC anketinin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı yüzde 36.9 çıkarken, Mille İttifakı yüzde 41.6 oldu...

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