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Zelenskiy'den İran'a "silah tedariki" tepkisi: "Şimdi barışa daha yakın olurduk"

Zelenskiy'den İran'a "silah tedariki" tepkisi: "Şimdi barışa daha yakın olurduk"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a "silah tedariki" eleştirisinde bulundu. Zelenskiy, "İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk." dedi

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'nin Ukrayna'ya makro-finansal destek sağlaması konusunda detayları ele aldıklarını söyledi.

İran'ı Rusya'ya silah tedarik etmek ve böylece savaşı uzatmakta suçlayan Zelenskiy, Leyen ile konuşmasında bu konuyu da görüştüklerini ve dünyanın İran'a tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin bugün Ukrayna'da düzenlediği saldırılarda tekrar İran üretimi İHA'lar kullandığını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapılarını hedef almaya devam ettiğini söyledi.

"Her senaryoyu ayrıntılı olarak ele aldık"
Zelenskiy, altyapı hasarı nedeniyle ülke genelinde 4,5 milyon aboneye elektrik verilmediğini, sorunların çözülmesi için hükümet yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirterek, "Her senaryoyu ayrıntılı olarak ele aldık ve uygun önlemleri hazırladık." dedi.

Rus güçlerinin en yoğun saldırıları Donetsk cephesine düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Düşman orada ciddi kayıplar veriyor ama her şeye, her türlü kayıplara rağmen paralı askerlerini ölüme sürmeye devam ediyor." diye konuştu.

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