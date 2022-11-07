BIST 4.217
DOLAR 18,59
EURO 18,48
ALTIN 1.004,84
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı kötü haberi "Hastaneye gitti, başı dönüyor" diyerek verdi!

Abdullah Avcı kötü haberi "Hastaneye gitti, başı dönüyor" diyerek verdi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada başına darbe alan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bartra'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor" dedi. İşte Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakip ile ilgili bilgi vereyim. Geçen senenin şampiyonluğa oynayan 3-4 senede bir futbol kültürü ile yarışan bir takım olan, sonrasında da bundan kopan ama sahada oyun planları olan hem oyun kurmayla alakalı hem kenar ortalarla alakalı bir de rakip arkası koşu, bunun üzerinden son gün çalıştık. Kısa kısa pratikler yaptık. Ve bugün oyunda ilk 45 dakikaya kadar bütün her şey planladığımız gibi gitti. Önde çok doğru baskılar yaparak, baskıları doğru yönlendirerek, sırtında giderek 1-2 kere çıktılar baskıdan. Onun dışında topa sahip olduk, hem oynadık hem 2-0’ı bulduk. Rakibe hiçbir şey vermedik, ilk yarı itibarıyla söylüyorum. Ve devre biterken uzatmaların sonunda yaptığımız bir bireysel ve pozisyon hatası rakip psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi. Biz de bir nasıl bu golü yedik düşüşü oldu. Bu arada Ömür’den haber geldi diziyle alakalı. Değişiklik yapmak gerekiyordu. Hüseyin Türkmen’den de bir bilgi vardı, 10-15 dakika daha belki gidecekti. 3 yerli kuralından dolayı ancak şöyle yapabildik; Ömür’ün yerine hem önde oynayabilecek hem de bekte kullanabileceğimiz Yusuf’u kullandık, sonrasında da Türkmen’le ilgili bir şey olursa Marc’ı kaydırırız veya Larsen’i alırız, değişikliği yaparız. Gomez’de de bir şey vardı. Bu sefer Yusuf Erdoğan’ı sola çekmek zorunda kaldık. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için bu hesapları yaparak bu şekilde hareket ettik” dedi.

"Rakibimizi tebrik ediyoruz"
Rakibi tebrik eden Avcı, ikinci yarı itibarıyla oyuna ilk yarıdaki gibi girilemediğini kaydederek, “Rakip de fazla giremedi. Ortalıkta gri bir oyun vardı. Ama bize hiç yakışmayan, ikinci yediğimiz gol rakip oyuncunun 25-30 metre dripling yaparak 6 pasa kadar gidip golle sonuçlandırması. Sonra 2-2’den sonra birçok hamleler yaptık. Rakibe bir şey vermedik. Belki rakip son bölümde, belki 25 dakika, 10 kişi oynamasına rağmen daha fazla üretebilirdik. Pozisyonlarımız var, ama daha etkin daha kaliteli orta, daha kaliteli pas, daha şut. Birçok şeyi yakalayabilirdik yakaladıklarımız var daha fazla olabilirdi. 2-0’dan 2-2 olması bizim için üzüntü. Kazanmak ve bunun içinde tekrar, zaten içindeyiz, varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi. Berabere bitti. Bu bizim için üzücü. Taraftara teşekkür ediyorum geldiler, destek oldular. 2-2 bitti. Bunun içinde bunlar var. Şimdi sakatlarımız var, cezalarımız oldu. Yarın bir toparlanmadan sonra elimizde ne var. Bugün 21. maçı oynadık, hafta sonu itibarıyla cuma akşamı 22. maçı oynayacağız. Sonra bir ara olacak ondan sonraki planlamamıza bakacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“VAR’da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum”
Karşılaşmada “hakeminin maçı yönetimine” ilişkin soruya Avcı, “Hocalar var. Sıcağı sıcağına bir şey söylemem çok doğru olmaz. VAR’da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bakıp birileri yorum yapacaktır. Benim burada bir şey söylemem savunma şeklini oluşturur. Onun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini sizler, televizyondakiler ve hakem yorumcuları daha sağlıklı yaparlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Daha iyi oyun olabilirdi”
Oyundaki duraklama sürelerinin çok fazla olmasına ilişkin de Avcı, “Oyunda soğukluk olabilir konsantrasyon bozukluğu olabilir ama ilk yarının sonunda yediğimiz gol aslında biraz psikolojik olarak rakibi biraz yukarıya bizi aşağıya çekti diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda iki takım adına da gri bir oyun vardı. Belki bizim biraz daha fazla pozisyonumuz vardı. Ama daha iyi oyun olabilirdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bartra'nın durumu hakkında
Karşılaşmada başına darbe alan Bartra'nın durumu ile ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor" dedi. Öte yandan hastaneye giden yıldız futbolcunun  sağlık kontrollerinin yapıldığı durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!
Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!
Trabzonspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a diş geçiremedi!
Trabzonspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a diş geçiremedi!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı!
İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı! Dudak uçuklatan rakam: 6 rakamı bilen yaşadı!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı! Dudak uçuklatan rakam: 6 rakamı bilen yaşadı!
Bakan Soylu "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu: "Devrimci bir liderle Batı'yı ilk kez böyle yakaladık”
Bakan Soylu "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu: "Devrimci bir liderle Batı'yı ilk kez böyle yakaladık”
Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! "EYT son şekline geldi, asgari ücret ise..."
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! "EYT son şekline geldi, asgari ücret ise..."
Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu: Anket sonuçları açıklandı!
Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu: Anket sonuçları açıklandı!
Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!
Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!