Abdullah Avcı kötü haberi "Hastaneye gitti, başı dönüyor" diyerek verdi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada başına darbe alan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bartra'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor" dedi. İşte Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakip ile ilgili bilgi vereyim. Geçen senenin şampiyonluğa oynayan 3-4 senede bir futbol kültürü ile yarışan bir takım olan, sonrasında da bundan kopan ama sahada oyun planları olan hem oyun kurmayla alakalı hem kenar ortalarla alakalı bir de rakip arkası koşu, bunun üzerinden son gün çalıştık. Kısa kısa pratikler yaptık. Ve bugün oyunda ilk 45 dakikaya kadar bütün her şey planladığımız gibi gitti. Önde çok doğru baskılar yaparak, baskıları doğru yönlendirerek, sırtında giderek 1-2 kere çıktılar baskıdan. Onun dışında topa sahip olduk, hem oynadık hem 2-0’ı bulduk. Rakibe hiçbir şey vermedik, ilk yarı itibarıyla söylüyorum. Ve devre biterken uzatmaların sonunda yaptığımız bir bireysel ve pozisyon hatası rakip psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi. Biz de bir nasıl bu golü yedik düşüşü oldu. Bu arada Ömür’den haber geldi diziyle alakalı. Değişiklik yapmak gerekiyordu. Hüseyin Türkmen’den de bir bilgi vardı, 10-15 dakika daha belki gidecekti. 3 yerli kuralından dolayı ancak şöyle yapabildik; Ömür’ün yerine hem önde oynayabilecek hem de bekte kullanabileceğimiz Yusuf’u kullandık, sonrasında da Türkmen’le ilgili bir şey olursa Marc’ı kaydırırız veya Larsen’i alırız, değişikliği yaparız. Gomez’de de bir şey vardı. Bu sefer Yusuf Erdoğan’ı sola çekmek zorunda kaldık. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için bu hesapları yaparak bu şekilde hareket ettik” dedi.

"Rakibimizi tebrik ediyoruz"

Rakibi tebrik eden Avcı, ikinci yarı itibarıyla oyuna ilk yarıdaki gibi girilemediğini kaydederek, “Rakip de fazla giremedi. Ortalıkta gri bir oyun vardı. Ama bize hiç yakışmayan, ikinci yediğimiz gol rakip oyuncunun 25-30 metre dripling yaparak 6 pasa kadar gidip golle sonuçlandırması. Sonra 2-2’den sonra birçok hamleler yaptık. Rakibe bir şey vermedik. Belki rakip son bölümde, belki 25 dakika, 10 kişi oynamasına rağmen daha fazla üretebilirdik. Pozisyonlarımız var, ama daha etkin daha kaliteli orta, daha kaliteli pas, daha şut. Birçok şeyi yakalayabilirdik yakaladıklarımız var daha fazla olabilirdi. 2-0’dan 2-2 olması bizim için üzüntü. Kazanmak ve bunun içinde tekrar, zaten içindeyiz, varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi. Berabere bitti. Bu bizim için üzücü. Taraftara teşekkür ediyorum geldiler, destek oldular. 2-2 bitti. Bunun içinde bunlar var. Şimdi sakatlarımız var, cezalarımız oldu. Yarın bir toparlanmadan sonra elimizde ne var. Bugün 21. maçı oynadık, hafta sonu itibarıyla cuma akşamı 22. maçı oynayacağız. Sonra bir ara olacak ondan sonraki planlamamıza bakacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“VAR’da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum”

Karşılaşmada “hakeminin maçı yönetimine” ilişkin soruya Avcı, “Hocalar var. Sıcağı sıcağına bir şey söylemem çok doğru olmaz. VAR’da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bakıp birileri yorum yapacaktır. Benim burada bir şey söylemem savunma şeklini oluşturur. Onun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini sizler, televizyondakiler ve hakem yorumcuları daha sağlıklı yaparlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Daha iyi oyun olabilirdi”

Oyundaki duraklama sürelerinin çok fazla olmasına ilişkin de Avcı, “Oyunda soğukluk olabilir konsantrasyon bozukluğu olabilir ama ilk yarının sonunda yediğimiz gol aslında biraz psikolojik olarak rakibi biraz yukarıya bizi aşağıya çekti diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda iki takım adına da gri bir oyun vardı. Belki bizim biraz daha fazla pozisyonumuz vardı. Ama daha iyi oyun olabilirdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bartra'nın durumu hakkında

Karşılaşmada başına darbe alan Bartra'nın durumu ile ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor" dedi. Öte yandan hastaneye giden yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığı durumunun iyi olduğu öğrenildi.