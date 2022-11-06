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16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...

16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybederek beşinci kattan aşağıya düştü. Yaşanan olay sonrası genç kız ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpek Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düştü.

Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kız Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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