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'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı

'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kişisel Twitter hesabı üzerinden korkunç bir olayı paylaştı. Altaylı, Sarıyer'deki Ormanada sitesinde Sırp mafya liderinin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu, kadınların uyuşturucu kuryesi olduklarını iddia etti. Olay yerinden görüntü paylaştı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri, cinayet şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alındı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sarıyer'deki Ormanada sitesinde Sırp mafya liderinin bahçesinde bahçesinde üç kadın cesedi bulunmuş" paylaşımını yaptı. Kadınların uyuşturucu kuryesi olduklarının iddia edildiğini belirten Altaylı, "Boris" diye tanına mafya babasının komşularının olaya çok şaşırdıklarını ifade etti.  Fatih Altaylı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Komşuları 'efendi adam' diye biliyormuş!

"İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar."

İstanbul'da bir villada yaşıyormuş

Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Adı defalarca uyuşturucu kaçakçılığına karıştı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan Sırp asıllı Zeljko Bojanic’in, 2014-2015 yıllarında adı yasa dışı uyuşturucu ticareti ile anıldı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aranan isimleri arasındaydı.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

“Boris” takma adını kullanan uyuşturucu baronu, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul’da yakalandı. İkametinde arama yapan polis ekipleri, cesedin evin bahçesine gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kepçelerle Sarıyer’deki çete liderinin oturduğu bu eve geldi. Evinin bahçesi kazıldı. 

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