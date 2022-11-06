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AK Parti neden koşa koşa HDP'nin kapısına gitti? Hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı!

AK Parti'nin, başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa düzenlemesi için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, o ziyareti yorumladı.

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Ne diyordu Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli? "HDP kapatılmalı" demiyor muydu?

Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? HDP için "PKK'nın siyasi ayağı" demiyor muydu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP temsilcilerinin gözünün içine bakarak "terörist" suçlamasında bulunmuyor muydu?

Ne oldu şimdi?

AK Parti HDP'nin kapısına niye gitti?

Başörtüsü meselesi için öyle mi?

Hadi Özışık AK Parti'nin HDP ziyaretini yorumluyor.

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