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İstanbul Maratonu'nun startını Ekrem İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 44. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı. Maratonun startını ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

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Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. 

Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

aratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

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