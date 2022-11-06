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Ortaöğretim mezunlarının KPSS heyecanlı başladı

Ortaöğretim mezunlarının KPSS heyecanlı başladı

81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da KPSS ortaöğretim oturumu başladı. Sınava toplamda 1 milyon 180 bin 345 aday katıldı.

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ÖSYM Başkanlığınca, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu başladı.

Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştiriliyor. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alıyor.

 Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

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