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Hatay'a şehit ateşi düştü!

Hatay'a şehit ateşi düştü!

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehit olduğunu bildirdi. Güner'in şehadet haberi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Hatay’ın Altınözü ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin cenazesinin, Kıyıgören Mahallesi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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