Tiktokçu anneye velayet şoku! O videolar başına iş açtı

İZMİR'de işadamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi Burcu K. (41), iki sene önce boşanmaya karar verip evleri ayırdı. 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anneyle yaşamaya başladı. Anne Burcu K. TikTok'ta video çekip paylaşmaya başlayınca Mahkeme, videoları gerekçe göstererek velayeti babaya verdi.

Abone ol

Boşanma davasında mahkemeden TikTok kararı... İzmir'de işadamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi Burcu K. (41), iki sene önce boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti.

Tiktok'ta zaman geçirip ilgi göstermiyor

İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin Tiktok isimli uygulamada çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren işadamı, kızlarının velayetini talep etti.

Pedagog: Anne ciddi ihmal ediyor

Mahkeme tarafından atanan pedagog, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme velayetin geçici olarak babaya verilmesini kararlaştırdı. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayet de babaya geçecek.

Akıl sağlığı yerinde mi araştırılacak

Ferit K., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla Burcu K.'nin daha önce bir devlet ve iki özel hastanede psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek İzmir 19. Aile Mahkemesi'ne eşinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini istedi. Sulh hukuk mahkemesi talebi yerinde buldu. Avukat Şenay Geçkil, "Vasi atanmasına karar verilecek olursa dava vasiye karşı devam edecek" dedi.