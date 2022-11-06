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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu! 2 ay önce evlenmiş

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu! 2 ay önce evlenmiş

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lılarca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden piyade uzman çavuş Halil Yıldız şehit oldu. Acı haber şehidin Konya'daki ailesine ulaştı. Şehit Yıldız'ın iki ay önce evlendiği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Şehit asker 2 ay önce evlenmiş!

Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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