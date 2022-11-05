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Kart isteyen Şenol Güneş'in suratına top isabet etti

Kart isteyen Şenol Güneş'in suratına top isabet etti

Galatasaray - Beşiktaş maçının 9. dakikasında Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak istediği top teknik direktör Şenol Güneş'in yüzüne isabet etti.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin 9. dakikasında Şenol Güneş için şanssız bir an yaşandı.

Gedson ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrası, Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert vurdu.

Şenol Güneş'in yüzüne top isabet etti

Bu sırada pozisyonu yakından takip eden ve Barış Alper'in yaptığı faul için hakem Halil Umut Meler'den kart isteyen Şenol Güneş'e Sergio Oliveira'nın sert vurduğu top isabet etti.

Şenol Güneş, pozisyon sonrası herhangi bir sorun yaşamadan oyuna devam etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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