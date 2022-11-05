BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  SPOR

Giresunspor kötü gidişe 'dur' dedi! Geriden gelerek kazanmasını bildi!

Giresunspor kötü gidişe 'dur' dedi! Geriden gelerek kazanmasını bildi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında misafir ettiği İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. 

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alper Uludağ, 48'de Campuzano ve 57'de Mejia kaydetti. Konuk İstanbulspor'un gollerini 18'de Ethemi, 87'de Jetmir Topalli attı.

Bu sonucun ardından 8 maç sonra galip gelen Giresunspor puanını 12'ye yükseltirken İstanbulpor 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor’da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor’da Alper’in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1

45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikadaki Giresunspor atağında Campuzano'nun sert şutu ağlara gitti. 2-1

56. dakikada sağ kanattan Serginho'nun geliştirdiği atakta Kuwas'ın pasına Meija'nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. 3-1

69. dakikada İstanbulspor’da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Kuwas'ın şutu üstten auta gitti.

86. dakikada Kuwas'ın pasını kontrol eden Serginho'nun şutu üstten auta çıktı.

87. dakikada ceza sahasına kesilen topu kaleci Onurcan elinden kaçırdı, Topalli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-2

90+1. dakikada Ethemi'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı
İzmir beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini açıkladı
İzmir beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini açıkladı
Sözcü gazetesi ile İmamoğlu arasında ipleri kopartan olay! Hadi Özışık duyurdu
Sözcü gazetesi ile İmamoğlu arasında ipleri kopartan olay! Hadi Özışık duyurdu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Meteoroloji uzmanından flaş kar ve yağış açıklaması! Çok fena geliyor hazır olun
Meteoroloji uzmanından flaş kar ve yağış açıklaması! Çok fena geliyor hazır olun
TOKİ sosyal konut projesi ilk kura çekim tarihi belli oldu Murat Kurum duyurdu
TOKİ sosyal konut projesi ilk kura çekim tarihi belli oldu Murat Kurum duyurdu
Elazığ'da yemek için aldıkları ekmeğin içinden çıktı! Şoke oldular
Elazığ'da yemek için aldıkları ekmeğin içinden çıktı! Şoke oldular
Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar: "Erdoğan'ın damadı var orada, beni bu ilgilendirmez"
Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar: "Erdoğan'ın damadı var orada, beni bu ilgilendirmez"
Muğla Datça açıklarında deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Muğla Datça açıklarında deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Ali Koç camiayı uyardı: Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin
Ali Koç camiayı uyardı: Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin
Mansur Yavaş, Kasımpaşa taraftarlarının 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratına böyle karşılık verdi!
Mansur Yavaş, Kasımpaşa taraftarlarının 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratına böyle karşılık verdi!
Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dikkat çekti!
Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dikkat çekti!