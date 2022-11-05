Giresunspor kötü gidişe 'dur' dedi! Geriden gelerek kazanmasını bildi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında misafir ettiği İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alper Uludağ, 48'de Campuzano ve 57'de Mejia kaydetti. Konuk İstanbulspor'un gollerini 18'de Ethemi, 87'de Jetmir Topalli attı.
Bu sonucun ardından 8 maç sonra galip gelen Giresunspor puanını 12'ye yükseltirken İstanbulpor 8 puanda kaldı.
Gelecek hafta Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor’da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor’da Alper’in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1
45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikadaki Giresunspor atağında Campuzano'nun sert şutu ağlara gitti. 2-1
56. dakikada sağ kanattan Serginho'nun geliştirdiği atakta Kuwas'ın pasına Meija'nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. 3-1
69. dakikada İstanbulspor’da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
72. dakikada Kuwas'ın şutu üstten auta gitti.
86. dakikada Kuwas'ın pasını kontrol eden Serginho'nun şutu üstten auta çıktı.
87. dakikada ceza sahasına kesilen topu kaleci Onurcan elinden kaçırdı, Topalli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-2
90+1. dakikada Ethemi'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.