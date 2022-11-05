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İzmir beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini açıkladı

İzmir beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi: AFAD şiddetini açıkladı

İzmir'de bir deprem daha meydana geldi. İzmir'in tamamında hissedilen depremin merkezinin Buca olduğu tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Buca merkezli depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.26'daki depremin derinliği 9,97 kilometre olarak ölçüldü.

İki gün önce yine 4,9 büyüklüğünde Buca merkezli depremin ardından sarsıntıyı yaşayan İzmirliler panik yaşarken, bazı vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

İzmir'de iki gün önce gece saat 03.29'da Buca merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. O depremde tarihi bir caminin minaresi yıkılmış, 20 binada da hasar oluşmuştu. Bir kişi kalp krizi, bir kişide yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.

İzmir'de yaşanılan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi verilerine göre 80'nin üzerinde artçı deprem daha meydana gelmişti. 

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