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Şehit Lokman Akçağlayan memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit Lokman Akçağlayan memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

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Şehit Akçağlayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Kayseri Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin eşi Sultan Akçağlayan, Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçağlayan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda kişi katıldı.

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