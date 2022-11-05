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Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması! "O dev ekranına Otovınn kurarsam..."

Ünlü şovmen ve tiyatro oyuncusu Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğuna işaret ederek Türkiye’de yerli otomobil üretiminin başlamasının gurur verici olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını söyleyen Bayülgen, "Togg’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.

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Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi. Togg’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, “Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur. Milli gururumuz Togg’u otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründeki akıllı platformumuz Otovınn ile buluşturursak hayatımız daha da kolaylaşacak" dedi.

"Tekrar araba alma zevkini yaşayacağım"
İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, Togg’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.

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