Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.Abone ol
Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli bocceci Eda, Hırvat rakibini 12-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Şilili rakibi Franca Martini ile eşleşen Eda, rakibine 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
Eda, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda'nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.