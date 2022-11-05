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Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli bocceci Eda Sayak dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

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Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli bocceci Eda, Hırvat rakibini 12-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Şilili rakibi Franca Martini ile eşleşen Eda, rakibine 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.

Eda, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda'nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.

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