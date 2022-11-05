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ABD Başkanı Biden'dan Elon Musk ve Twitter için ağır sözler: Yalanları dünyaya yayıyor

ABD Başkanı Biden'dan Elon Musk ve Twitter için ağır sözler: Yalanları dünyaya yayıyor

Twitter'da ifade özgürlüğü kavgası büyüyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin konuşan ABD Başkanı Biden, sosyal medya ağının yalanları dünyaya yaydığını söyledi.

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Trump yanlısı olduğu bilinen Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürüyor.

Bu gelişle sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'a cephe almaya başladı ve Elon Musk ve Twitter karşıtı açıklamalar birbirini izledi.

Biden, Elon Musk'ın dünyaya yalanlar saçan bir sosyal medya platformu satın aldığını söyledi.

Bir bağış toplantısında konuşan Biden, "Ve şimdi hepimiz endişeleniyoruz: Elon Musk dışarı çıkıyor ve tüm dünyaya yalanlar saçan bir kıyafet satın alıyor... Amerika'da artık editör yok. Editör yok. Nasıl olur? Çocukların bu tehlikeyi anlayabilmesini mi bekliyoruz?" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın nefret söylemini ve yanlış bilgiyi azaltma gereği konusunda net olduğunu söylemişti. Jean-Pierre "Bu inanç Twitter'a, Facebook'a ve kullanıcıların yanlış bilgi yayabileceği diğer sosyal medya platformlarına kadar uzanıyor" dedi.

Musk'ın açıklamaları

Musk, Twitter'da ifade özgürlüğünü geri getireceğine söz verirken sosyal medya ağının bir "cehennem manzarasına" düşmesini engelleyeceğini ifade etmişti. Ancak büyük reklamcılar, aylarca devralma konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Elon Musk, Twitter'da personelin yarısını işten çıkardı. Ancak şirket, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemekten sorumlu ekipte kesintilerin daha küçük olduğunu açıkladı. Bu kararda reklamverenlerin içerik denetimiyle ilgili endişeler nedeniyle harcamaları azaltmaması hedeflendi.

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