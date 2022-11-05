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5 Kasım altın fiyatları fırladı! Gram 1000 lirayı aştı

5 Kasım altın fiyatları fırladı! Gram 1000 lirayı aştı

Altın fiyatlarında neler oluyor? Dün 984 lira seviyesinde işlem gören altın fiyatlarında şaşırtan bir hareketlilik yaşanıyor. 5 Kasım altının gram fiyatı 1000 lirayı aştı.

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Gram altın yüzde 3'e yakın yükselerek bin 3 lirayı aştı. 5 Kasım 2022 çeyrek altın bin 663, Cumhuriyet altını 6 bin 622 TL oldu.

Altının ons fiyatı ise yüzde 3.22 değerlenerek bin 681 doların üzerine geldi. 

5 Kasım altın fiyatları

Gram: 1.003

Çeyrek:1.663

Yarım:3.324

Cumhuriyet:6.622

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