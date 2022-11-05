İslam Memiş'ten zam uyarısı! 2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli dedi tek tek sıraladı bunları yapın
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ne altın ne dolar açıklaması geldi. Memiş'in gündeminde 2023 zamları vardı. 'Tedbir almak gerekli' diyen uzman isim tv100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti.
-Vergi, harç ve cezalarda 2023 zamları belli oldu. Yeni zamlar yüzde 122,93. 2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli.
-Pasaport süremiz bitmişse, vergi borçlarımız varsa, yeni yapacak işlerimiz için harçlar yatıracaksak, ehliyet, silah ruhsatı gibi birçok işlerimizi önceden halletmek maddi olarak avantajlı.
-Özellikle inşaat yapma düşüncesi olanlar proje, harç ve vergilerini 2023’e girmeden halletmeli.
-E-devlet üzerinden ödenmemiş borç ve cezalar kontrol edilmeli. Çünkü ödenmemiş veya ihmal edilmiş tüm miktarlara her yıl yeni zamlar ekleniyor.