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SPK'dan 22 isme borsa yasağı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SPK'dan 22 isme borsa yasağı

SPK, 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı. Yasağın 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

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 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

7 Kasım'da başlıyor

Toplam 22 isme getirilen yasağın 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

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