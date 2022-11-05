Tele1'de Enver Aysever depremi! Ekrem İmamoğlu bu işin neresinde?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Enver Aysever'in Tele1'den kovulmasının perde arkasını anlattı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçen Enver Aysever kovuldu. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İmamoğlu'na saydırdı, Mansur Yavaş'a laf etti... Medya dünyasını ti'ye aldı, Ahmet Hakan'ı diline doladı...

Halk TV'nin sahibi Cafer İmamoğlu'nu küçümsedi, İsmail Küçükkaya'yı yerden yere vurdu...

Tüm bunları izleyen Merdan Yanardağ daha fazla dayanamadı ve Enver Aysever'e yol verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, bu ayrılığın perde arkasını yorumladı...

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ