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Suikastın ardından Imran Han'dan ilk açıklama geldi

Suikastın ardından Imran Han'dan ilk açıklama geldi

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, dün düzenlenen suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını öğrenmiştim" dedi.

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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti.

Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Sağlık durumu iyi olan Khan, saldırının ardından kameraların karşısına geçerek konuşma yaptı. Khan suikast planını daha önceden bildiğini söyleyerek, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim. Eski Pencap Valisi Salman Taseer'e karşı kullanmayı denedikleri benzer yöntemleri bende kullandılar. Halkı bana karşı kışkırtmak için beni küfürle suçlamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Görevdeki hükümeti suçlayan Khan, "Hükümet güvensizlik hareketini asla kaybetmezdi, ancak koalisyon liderleri başarılı olmak için parayı kullandı. Yurtdışında milyarlarca varlığa sahip olan ve Londra'nın en pahalı dairelerinde yaşayan Şerif ailesi ile karşılaştırılamam" dedi.

Khan, sağlığına kavuştuğunda İslamabad'a doğru uzun yürüyüşe devam edeceğini söyleyerek, destekçilerini Şahbaz Şerif ve Rana Sanaullah'a karşı protesto düzenlemeye devam etmeye çağırdı.

Imran Han'a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az bir kişini hayatını kaybettiği ve bir çok kişini yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş “Sadece İmran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.

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