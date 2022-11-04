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Ali Babacan: Yazılacak metinlerdeki font, punto ve satır aralığı belirlendi

Ali Babacan: Yazılacak metinlerdeki font, punto ve satır aralığı belirlendi

Ali Babacan, 6'lı masada yaşanan ilk icraati şaşkına uğratan sözleriyle duyurdu. DEVA Partisi lideri ortak çalışma grubunda kullanılacak yazı fontu, puntosu, satır aralığı, metinlerin dili ve köşe boşluklarının belirlendiğini ifade etti.

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2023'te yapılacak seçimler için partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 7 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için siyaset arenası ısınmaya devam ederken, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıklandı.

Gözler ise 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet partilerine çevrildi.

Aday belirleme kararsızlığı devam eden muhalefet partilerinde adeta 'adaylık' krizi yaşanıyor.

10 ayda 46 görüşme

14 Kasım Pazartesi günü 8'inci kez bir araya gelmeye hazırlanan 6'lı masaya, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliği yapacak.

Birebir görüşmeler dahil şubat ayından bugüne kadar 46 görüşme yapan liderler, 42 gün sonra yeniden buluşmuş olacak.

Parlamenter sisteme geçiş üzerinde mutabakat sağlayan parti liderleri, televizyon programlarına katılarak 6'lı masanın seçim hazırlıklarına yönelik demeçler vermeye devam ediyor.

Son olarak Ali Babacan katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı.

"Kullanılacak font, punto, satır aralıklarını belirledik"

Burada Millet İttifakı'nın çalışmalarına değinen Babacan, "Ortak çalışma grubumuzu kurduk. O arkadaşlar ayın 8'inde ilk toplantısı yaptılar. Çalışma esas usullerini belirlediler. Yazılacak metinlerin ve kullanılacak font, punto, satır aralığı metinlerin dili belirlendi." ifadelerini kullandı.

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