Fenerbahçe yıldız futbolcusu için kesenin ağzını açtı! Maaşı tam 16 katına çıkacak

Fenerbahçe'nin başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte adeta kendini bularak performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldız futbolcu İsmail Yüksek için yönetim harekete geçti. Ortaya atılan iddiaya göre Yüksek'in maaşına tam 16 kat zam yapılacak ve 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıl daha sözleşme uzatılacak. İşte Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek planlarının detayları...

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2020 yazında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan, ardından Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, bu sezon sarı lacivertli formayla fırtınalar estiriyor. Jorge Jesus ile birlikte adeta kendini bulan ve kısa sürede gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yüksek, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek, İspanya La Liga ekipleri Celta Vigo ve Villarreal'in takibinde bulunuyor. Genç futbolcuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutacak.

Maaşı 16 katına çıkacak

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalanıyor. Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan futbolcunun maaşına çok ciddi bir zam yapılacak.

Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in maaşını tam 16 katına çıkaracak.

Fenerbahçe'den yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in ücreti tam 16 katına çıkarılarak 4 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Öte yandan, İsmail Yüksek'in 2025'te bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak.

A Milli Takım'a seçilmişti!

Jesus'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.

Başarılı oyuncu, yaptığı bu sıçrayışla A Milli Takım kadrosuna da seçildi. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak gösteriliyor.