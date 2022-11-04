Binali Yıldırım'la birlikte kaza geçirmişti! AK Parti vekili Şamil Ayrım'dan haber var
AZERBAYCAN'da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu.Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti.
Azerbaycan'daki ilk müdahale sonrası Yıldırım ve Ayrım ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, tedavilerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde devam edilmişti. Ayrım bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Binali Yıldırım da geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.