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Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Sedat Peker'le paylaştı! İşte Ünsal Ban için istenen ceza

Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Sedat Peker'le paylaştı! İşte Ünsal Ban için istenen ceza

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan boşanma aşamasındaki eşi Prof. Dr. Ünsal Ban hakkında iddianame hazırlandı. Ban hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı verme" ve "hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım" suçlarından dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, AK parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun şikayeti üzerine boşanma aşamasındaki kocası Ünsal Ban hakkında soruşturma başlatıldı.

Eşinin mahrem anlarını Peker'le paylaştı

Suç duyurusu dilekçesinde Ban'ın boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ban, sorgusunun ardından 3 Eylül'de tutuklandı. İddianamede, şüpheli Ban'ın telefonunda yapılan inceleme sonucundan, suç örgütü elebaşı Peker'e gönderdiği video kaydının uzun halinin bulunduğu belirtildi.

Sedat Peker örgütüyle bağlantılı...

Söz konusu görüntülerin gizli bir şekilde çekildiğinin anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, "Görüntüler kayda alındıktan sonra bir sosyal medya hesabından yayımlandığı, bu hesabın ise şüpheli Sedat Peker tarafından örgüt propagandası yapma amacıyla kullanıldığı, bahse konu paylaşım ve yorumlar da aynı hesaptan yapıldığından şüpheli Ünsal Ban'ın, Sedat Peker'in yöneticiliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.

Eşi ve kayınbiraderi hakkındaki Tweetleri...

Şüpheli Ban'ın ayrıca sosyal medya hesabında "Yer yerinde oynar mı bilmem ama zelzele olacağı" ve "Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah" şeklinde mesajlar paylaştığı da aktarılan iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Bu paylaşımlarda, şüphelinin elde edeceği görüntü ve kayıtları açıklama yönündeki düşüncesinin, henüz video çekilmeden önce olduğu, bu haliyle şüphelinin söz konusu görüntüleri kaydetme ve paylaşma konusunda planlı ve bilinçli hareket ettiği ve daha sonra videoyu gizlice çektiği, daha sonra söz konusu videoyu gizlice çektiği bu haliyle şüphelinin bu işi planlı ve isteyerek yaptığı anlaşılmıştır."

Sedat Peker, korkutucu gücünü göstererek...

Şüpheli Peker'in ise sosyal medya aracılığıyla örgütün amaç ve hedeflerine yönelik paylaşımlar ile korkutucu gücünü göstererek örgütü gündemde tutmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ünsal Ban'ın, da örgüte eşi olan müştekiye ait görüntülerin şüpheli Sedat Peker'e göndererek yayımlanmasını sağlamış, Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İşte Ünsal Ban'a istenilen ceza

Bu kapsamda şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı verme" suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli Ban'ın "hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım"dan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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