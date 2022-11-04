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Sakarya'da korkunç kaza! Bir kişi öldü 5 kişi yaralandı

Sakarya'da korkunç kaza! Bir kişi öldü 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin karşı şeride geçerek özel halk otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Kan donduran kaza, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hüsamettin Uygur (35) yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek Metehan K.'nın kullandığı özel halk otobüsü ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüsamettin Uygur´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan halk otobüsü şoförü Metehan K. ve 4 yolcuya da ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Hüsamettin Uygur'un cansız bedenini araçtan çıkardı.

Halk otobüsü şoförü Metehan K., "Ben güzergahımda giderken karşıdan gelen araç benim şeridime geçti. Selektör, korna yapmama rağmen çekilmedi. Altımıza girdi araç" dedi.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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