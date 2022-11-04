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Çaykur zararı akıllara zarar! Dünya'da en çok çay içilen Türkiye ettikleri zarara bakın!

Çaykur zararı akıllara zarar! Dünya'da en çok çay içilen Türkiye ettikleri zarara bakın!

TÜRKİYE dünyada en çok çay tüketilen ülkeler listesinde zirvede yer alıyor. Bugün Çaykur'un açıkladığı zarar rakamı bu yönüyle gündeme oturdu. Çaykur tam 503 milyon 840 bin lira zarar ettiğini açıkladı. Çaykur Varlık Fonu'na devredildikten sonra sürekli zarar etiti. Bir kallavi zarar açıklaması da ET ve Süt kurumu ESK'dan geldi.

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Dünyada kişi başına en fazla çay tüketilen Türkiye'de pazarın hakimi konumundaki Çaykur açıkladığı zarar rakamıyla tartışma konusu oldu. Çaykur'un 2021 yılı faaliyet raporuna göre kurum 503 milyon 840 bin TL zarar etti.

Varlı Fonu'na geçti zarar etmeye başladı

Bloomberg'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, 2016 yılına kadar kar eden bir kurumdu. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Varlık Fonuna devredildiğinden bu yana ise Çaykur hep zarar açıklıyor. Çaykur'ın son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aşıyor.

Son 5 yıldaki zarara bakın

En son 2016 yılında 82 milyon lira kâr açıklayan Çaykur, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılında 268 milyon lira zarar etti. 2018’de 657 milyon lira zarar açıklayan Çaykur, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan Çaykur, 2021'de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı.

Dünyada en çok çay içilen ülkeler

ÇAYKUR'un çayı milli içeceği haline getiren Türkiye'de sektör lideriyken zarar etmesi eleştiri konusu oldu. Türkiye dünyada yılık kişi başı tüketimde 3,5 kilogramla birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 2,44 kilogram ile Afganistan, 2,19 kilogramla Libya, 1,8 kilogram Katar ve 1,7 kilogram ile İngiltere izliyor.

ET ve Süt kurumu da zarar açıkladı

Çaykur gibi bir diğer devlet kurumu Et ve Süt Kurumu, 2021 yılında 521 milyon TL zarar açıkladı. ESK'nın son 4 yılda toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu.

ESK 5 yıldır zarar açıklıyor

ESK, 2018 yılından bu yana zarar açıklıyor. 2018 yılında 491 milyon TL zarar eden ESK, 2019'da 35 milyon TL zarar açıkladı. 2020 yılında 223 milyon TL olarak açıklanan zarar, 2021 yılında 521 milyon TL'ye yükseldi. Böylece ESK'nın son 4 yılda toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu.

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