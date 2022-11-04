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'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıktı! Ailesi konsolosluktan aldığı mesajla sarsıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıktı! Ailesi konsolosluktan aldığı mesajla sarsıldı

'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Şahin Gökmen’in ailesi, Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen mesajla sarsıldı. 

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süredir Gökmen'den haber alamayan aile dün Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen bir mesajla yıkıldı.

Konsolosluktan Şahin Gökmen’in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

Aile şok geçirdi

Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.

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