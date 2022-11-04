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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.

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Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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