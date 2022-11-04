İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmeyecek! Türk yetkililer açıkladı

İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmıştı. Üçlü protokol yapıldı ancak verilen sözler tutulmadı. Ankara'daki yetkililer Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yıl sonundan önce onay vermesinin olası olmadığı, gelecek senenin bir seçim yılı olmasının bu ihtimali daha da düşürdüğünü açıkladı.

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Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yıl sonundan önce onay vermesinin olası olmadığı açıklandı. İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, Bloomberg'e yaptıkları açıklamalarda "İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamadığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminin yıl sonuna kadar dolu olduğunu" söyledi.

Finlandiya iş birliği yapıyor ama...

Kaynaklar Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğinden memnun olduğunu, ancak iki ülkenin NATO'ya katılım protokollerinin aynı zamanda oylanacağını ifade etti. Yetkililer, "İsveç ayrılıkçı Kürtlere baskıyı artırmadığı, şüphelileri iade etmediği ve Ankara'ya silah satışlarında tüm kısıtlamaları kaldırmadığı sürece" Türk hükümetinin katılım protokollerini TBMM'ye getirmeyi planlamadığını vurguladı.

İki İskandinav ülkesi beklemede

Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO müttefiki ülkeler, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini meclislerinden geçirdiler. Süreci ilerletmek için oy birliği gerekiyor, dolayısıyla Türkiye ve Macaristan mevcut olarak iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik sürecinin ilerlemesini engelliyor.

Genel Sekreter Stoltenberg'in ziyareti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, "Finlandiya ve İsveç Türkiye ile yaptıkları mutabakatı hayat geçirmekte ve terörle mücadele güçlü ortaklar olarak her şekilde müttefiklerinin yanında olduklarını ve uzun vadede Türkiye ile güvenlik endişeleri için iş birliği yapmaya güvenli ve kararlı olduklarını gösterdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun tam üyesi olarak kabul edilmelerinin zamanı geldi" diye konuştu.

İsveç Başbakanı geliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson gelecek hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Kulislerde Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına daha sıcak baktığı konuşuluyor. Finlandiya ise katılım için İsveç'i bekleyeceklerini söylüyor.