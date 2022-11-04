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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu şampiyonlar liginden farksız

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu şampiyonlar liginden farksız

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grup maçlarının son ermesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda devam edecek takımlar da belli oldu.

Arsenal (İngiltere)

Real Betis (İspanya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Real Sociedad (İspanya)

Feyenoord  (Hollanda)

Freiburg (Almanya)

Ferençvaroş (Macaristan)

Ajax, Barcelona ve Juventus da yolda

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar UEFA Avrupa Ligi'ni 2. sırada bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için mücadele edecek. PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, FC Midtjylland, Nantes ve Monaco UEFA Avrupa Ligi grup maçlarını 2. sırada tamamladı.

Son 32 turundaki mücadeleler sonucunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak takımlar da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında olacak. 

Kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat 2023'te yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

Sarı-lacivertliler son 16 turundaki ilk maçını 9 Mart 2023'te, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart 2023'te oynayacak.

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