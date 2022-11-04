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Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren Murat Cahid Kuvvet‘in ikinci kitabı 'Takipçiniz Var' kitabı çıktı

Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren Murat Cahid Kuvvet‘in ikinci kitabı 'Takipçiniz Var' kitabı çıktı

İnternethaber.com köşe yazarlarından Murat Cahid Kuvvet‘in ikinci kitabı “Takipçiniz Var”, online kitap satış platformlarında satışa sunuldu. Yazarımız kitabında sosyal medya ve internet uygulamaları üzerinden edilgen hale getirilen, yönlendirilen insanın dramatik yolculuğunu anlatıyor.

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Okur Kitaplığı’nın “Seçkin Eserler” mottosuyla roman formatında yayımladığı “Takipçiniz Var”, şimdiye kadar hiçbir kitapta rastlayamayacağınız kurgusu, aksiyon filmlerini aratmayan üslubu ve satır aralarındaki naif bir aşk hikâyesi ile geleneksel kurgudan sıkılanlara ciddi bir alternatif sunuyor.

Türk Edebiyatı’na kendine has üslubuyla yeni bir soluk da getiren Murat Cahid Kuvvet, Takipçiniz Var’la sosyal medya ve dijital yaşamla ilgili farkındalık kazandırırken aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmeyi de başarıyor.

Mahremiyetini kaybeden insanın kendini bulma yolculuğunu geçmiş ve geleceğin araf’ında anlatan “Takipçiniz Var” sosyal medya, internet ve dijitalleşen hayatla birlikte pazarlama nesnesi haline getirilen insanın dramatik öyküsünü, akıcı ve özgün bir dil ile aktarıyor.

Arka Kapak yazısı:

“Vücudumuzun kişisel verileri DNA’mızda saklı. Tamamı olmasa da verilerimiz kısmi olarak çocuklarımıza ya da kan bağı olan yakınlarımıza aktarılıyor. Peki, yaşantımızın birikimleri, deneyimleri olan ve insan olarak tadabileceğimiz mutluluklar, üzüntüler, mahremiyet gibi tüm kişisel eşyalarımız nerede? Kimlerin elinde? Anılarımız, ses kayıtları, bulunduğumuz yerler, konum haritamız, beğenilerimiz, yorumlarımız, harcamalarımız, hatta kişisel ve mahrem olduğunu dahi unuttuğumuz tüm her şeyimiz; yani ‘biz’ neredeyiz?”

Yönlendirilen insanın dramatik yolculuğunu anlatıyor

Murat Cahid Kuvvet’in kendine has üslubu, gerçekçi kurgusuyla gün yüzüne çıkan "Takipçiniz Var", sosyal medya ve internet uygulamaları üzerinden edilgen hale getirilen, yönlendirilen insanın dramatik yolculuğunu anlatıyor. Mahremiyetini kaybeden insanın dijital hayatla olan ilişkilisini sorgulatarak edebi ve akıcı üslubuyla farkındalık kazandıran Takipçiniz Var, alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Hayatımıza değen bu güncel konuyu, kişisel çıkar ve toplumsal fayda arasında kalınan çetin bir ahlaki dilemma üzerinden incelikli bir şekilde sunan “Takipçiniz Var”, bilindik kurgulardan sıkılanlara heyecan verici bir alternatif oluşturuyor.

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