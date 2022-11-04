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İzmir'de deprem oldu yaralılar var binalar çatladı! Bakan Soylu son durumu açıkladı

İzmir'de deprem oldu yaralılar var binalar çatladı! Bakan Soylu son durumu açıkladı

İZMİR gece saatlerinde çok fena sallandı. İzmirliler büyük panikle sokağa döküldü, Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı. İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı. Bakan Soylu 31 kişinin hastanelere başvurduğunu, yaralananlardan 3'ünün halen tedavi gördüğünü, 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ankara'dan uçakla İzmir'e gelen Bakan Soylu, depremde can kaybı olmadığını bildirdi ve "Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Üçü şu anda tedavi altındalar. Birisi yoğun bakımda." dedi.

Soylu, "Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var, birtakım hasarlar konulu ihbarlar söz konusu. Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespite başladılar." diye konuştu.

"4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar gelebilir"

Prof. Dr. Orhan Tatar ise depremin yeniden kendisini hatırlattığını belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar gelebilir ve bu anlamda vatandaşlar dikkatli olmalı." dedi

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