BIST 4.085
DOLAR 18,62
EURO 18,23
ALTIN 972,95

Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

|
Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yeni emekli ve memur maaşları için 2 veri kaldı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli ve memur maaşı hesabı da belli oldu.

Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.Enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

110
Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

210
Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

Buna göre 9.109 lira olan memurun yeni maaşı 10.188, 6.077 lira olan memur emeklisi 6.797 lira alacak.

310
Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...

410