Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları
Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yeni emekli ve memur maaşları için 2 veri kaldı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli ve memur maaşı hesabı da belli oldu.
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.Enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.
Buna göre 9.109 lira olan memurun yeni maaşı 10.188, 6.077 lira olan memur emeklisi 6.797 lira alacak.
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...