Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.Enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.