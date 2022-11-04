CHP medyası neyi bölüşemiyor? Halk TV ile Tele1, KRT ve Sözcü'nün alıp veremedikleri ne?

CHP yanlısı medyada gruplar birbirine düştü. Kim kiminle kavgalı, kim ne istedi de alamadı? Ahmet Hakan, KRT, Tele1, Halk TV ve Sözcü cephesiyle ilgili kulisleri yazdı...

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CHP yanlısı medya olarak bilinen medya kuruluşları arasında kavga kızıştı. Öyle ki Sözcü gazetesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na ambargo koydu. TELE1 ekranlarından neredeyse her gün Halk TV ve CHP yönetimine ateş ediliyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün "Alıp veremedikleri nedir?" başlığıyla o kavgaları yazdı. İşte o yazı...

Kim kime karşı, kim ne istiyor?

TELE1, Halk TV’ye karşıymış. Sözcü, Tele1’e düşmanmış. KRT bir acayipmiş.

Falan filan.

Medya kulislerinde CHP medyasına ilişkin her gün ayrı bir dedikodu çıkıyor.

Nedir alıp veremedikleri? Niye birbirlerine sallıyorlar? Bu kavga ne diye? Neden bu kin?

Bir acayip bilmecedir bu.