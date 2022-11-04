Golü atan Arda Güler 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü anlattı

Dinamo Kiev maçının yıldızı Arda Güler, gol attıktan sonra 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü gösterdi. Güler, "2 ay önce annem ameliyat oldu. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu, bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, çok mutlu olduklarını söyledi.

Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 17 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür grubu lider bitirdik, tüm takım olarak çok mutluyuz. Tüm hafta boyunca bu maça hazırlanmıştık. Allah'a şükür kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Gol sevinci sırasında üzerinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü kameralara gösteren Arda, buna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"2 ay önce annem ameliyat oldu. Sanırım ilk olarak Rennes deplasmanında giymiştim. O zamandan bugüne gol atmak nasip olmadı, bugüne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu, bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim. Bugüne kısmetmiş çok mutluyum."

Teknik direktörleri Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Yedek kalmayı problem etmediğini ve her zaman çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu aktaran genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Oynarım, oynamam idman sonları, idmanlardan önce çalışmaya devam etmeliyim çünkü bireysel gelişimim de devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe'de böyle bir istatistik yapmış olmaktan (Avrupa'da 1'er gol ve asist yapan en genç oyuncu) dolayı çok mutluyum. Tüm Fenerbahçe taraftarına çok teşekkürler."