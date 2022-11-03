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Dinamo Kiev - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Dinamo Kiev - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

DİNAMO KİEV 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI)

İLK 11'LER:

DİNAMO KİEV: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Arda Güler, Valencia, Lincoln, Batshuayi.

STAT: Cracovia Stadı
HAKEM: Duje Strukan
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

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